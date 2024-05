“Estábamos en un forcejeo, cuando llegó otro auto”: habla víctima de portonazo que fue interrumpido por otro portonazo en Ñuñoa

Fue el pasado miércoles cuando una banda delictual, que estaba realizando un portonazo, tuvo un enfrentamiento con una segunda banda que les quería hacer un portonazo en la comuna de Ñuñoa. Un insólito robo que fue interrumpido por otro robo , del que al final fue víctima Jorge Sims, dueño del vehículo sustraído.

Todo inició a las 23:00 horas, cuando Sims llegó, junto a su familia, hasta la calle Coventry para visitar a un amigo. Media hora después, salió a buscar su cargador del celular que se le quedó en su auto, y cuando se estaba devolviendo, ocurrió la inusual situación.

“Estaba abriendo la puerta de entrada del edificio, cuando se me vienen encima tres tipos. Uno de ellos tenía un arma y otro un extintor”, relató el hombre, al cual -en ese momento- comenzaron a pedirle las llaves del vehículo. “No sé qué me pasó por la cabeza, pero en vez de pasárselas en la mano, tiré las llaves al pasto”, añadió en conversación con LUN.

Mientras dos de los delincuentes buscaban las llaves, “el cabro del extintor me empezó a pedir el celular (...) me trajinaba los bolsillos, pero yo le decía que no lo tenía (...) Estábamos en ese forcejeo, cuando llegó el otro auto ”, contó Sims.

“Estos tipos no se conocían”

“De ese auto se bajaron otros tres sujetos que empiezan a golpear mi auto, donde estaban los otros dos asaltantes, y les empiezan a gritar ¡bájate del auto! Uno de ellos tenía un arma”, señaló. Y añadió que a su parecer “estos tipos no se conocían, porque el que estaba al lado mío con el extintor, intentó pegarle a uno de estos segundos asaltantes”.

Rápidamente, el sujeto del extintor se subió al vehículo robado y arrancó con el resto de la banda delictual, mientras que la segunda banda se quedó en el lugar unos segundos “como atontados” , describió la víctima.

Cabe recordar que tras lo ocurrido se inició una persecución policial contra el primer grupo, que finalizó en la comuna de La Pintana, con la detención de tres adolescentes, dos de 16 años y el otro de 15, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía.