“Necesito que me ayuden” y “temo por mi vida”: La Rancherita preocupa con alarmante denuncia donde acusa ser víctima de acoso por un “psicópata”

Una estremecedora denuncia realizó este jueves la cantante Carolina Molina, quien alertó que desde hace un tiempo viene siendo víctima de persecución por parte de un acosador que estaría identificado.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la también conocida como La Rancherita contó entre lágrimas algunos detalles del calvario que ha estado viviendo desde hace algunos meses producto de las amenazas y el constante acechamiento del individuo. “Estoy muy asustada y temo por mi vida”, confesó.

Y es que hace solo una semana la artista encendió las alarmas al dar cuenta que su auto había sido atacado en dos oportunidades por un desconocido, quien le habría roto los vidrios y escrito un mensaje con amenazas.

En el video, Molina contó que el último episodio ocurrió en los estacionamientos del Mall Plaza Norte, y que pese a denunciar el hecho, no hubo avances. De hecho, el centro comercial le dijo que no existían registros del hecho en sus cámaras de seguridad.

“Eso es mentira, porque yo vi que había cámaras y registros. No sé por qué están encubriendo a este delincuente, este psicópata”, descargó.

Sobre la persona que la estaría acosando, la cantante aseguró que “es un psicópata. Me lleva persiguiendo, amedrentando y obligando a vivir en el miedo durante mucho tiempo. Ya no sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor. Que me ayude alguna entidad más grande, alguna fundación que proteja a la mujer, porque esto no es un asunto de farándula”.

“¿Qué están esperando que pase? ¿Que este gallo me mate? Tengo miedo de que un día esta persona me provoque un daño mayor... que me tire al auto encima, me haga salir de la carretera, me provoque un accidente... Es capaz de mucho, yo lo sé”, dijo notoriamente afectada.

Incluso, La Rancherita contó en medio de su declaración que ha tenido que cambiarse tres veces de domicilio por los ataques y que ha tenido que rechazar trabajos por miedo.

“Me he tenido que cambiar de casa tres veces, porque esta persona me persigue y ha llegado a las casas donde he vivido”, aseguró Molina, sin revelar por el momento la identidad de su acosador.