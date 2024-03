Renuncia de Naya: los motivos por las que la influencer no quiso participar en reality de Canal 13

Este sábado se confirmó que Naya Fácil renunció a participar del esperado reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, el cual aún no ha sido estrenado. Un fuerte remezón para el canal, ya que la influencer fue una de las primeras confirmadas y también uno de los rostros más importantes del espacio.

Según la información oficial comunicada por el canal, la actual reina de Viña “declinó formalmente a ingresar al programa de telerrealidad de Canal 13, por razones que afectan su salud”. Una determinación que se veía venir, ya que hace varias semanas Naya se mostraba desalentada y arrepentida de haber firmado contrato con la casa televisiva.

“Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo”, expresó el pasado miércoles, cuando anunció que se iba a restar del reality debido a que se encuentra pasando por un delicado momento personal.

Acto seguido, la influencer contó que pese a la millonaria sanción económica ($30 millones aprox) por interrumpir el contrato anticipadamente, prefiere priorizar su bienestar mental: “Yo estoy dispuesta a pagar esa multa culi...’, no tengo por qué hacer algo de lo que no me siento tranquila. Me come la mente dejar mi casa sola, mi auto, tengo mi vida afuera, mis redes sociales, es mi trabajo, estoy full enfocada en el gimnasio como nunca antes lo estoy disfrutando, tengo unos proyectos, la raja afuera, ¿y de verdad me voy a ir a encerrar?”, sostuvo.

“Firmé un contrato y me van a tener que demandar o lo que sea, voy a tener que ir no más. Tengo papeles de psicólogo, pero en fin, soy una mujer grande y adulta y tengo que apechugar ante las consecuencias y es lo que voy a tener que hacer”, añadió.

Con anterioridad, Naya se había mostrado dudosa a raíz de la reapertura de su causa por una discusión en un bar de Viña. “Algo de mí no quiere que yo esté en tele. La vida me está diciendo que algo pasa. Tenía todo listo y se me reabrió la causa. El universo me está hablando. Yo quiero hacer las cosas bien y si no se puede, no lo voy a hacer”, dijo en esa ocasión.

El críptico mensaje de Naya

Cabe señalar que, luego de anunciar su renuncia este miércoles, la joven dejó de actualizar su vida como es costumbre y archivó todas sus publicaciones en Instagram. Eso hasta la madrugada de este sábado, ya que compartió un enigmático mensaje que preocupó a sus “facilines”.

A eso de las 04:00 horas, Naya Fácil publicó una frase en sus historias de Instagram, donde señaló: “Ella fue. Búsquenla”. Sin dar más detalles ni contexto, la frase fue eliminada después de casi 10 horas.