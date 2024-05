“No sé en qué momento empezamos a agarrar tanto vuelo”: Ignacia Antonia confirmó romance con cantante AK4:20

Hace rato que los rumores de que Ignacia Antonia y el cantante AK4:20 tenían un romance inundaban plataformas como Tiktok y X.

Es que la influencer y el artista habían sido vistos en el concierto de Cris MJ, muy juntos y de la mano. Y además, ambos posteaban misteriosas historias de regalos y demases.

Sin embargo, no habían dicho nada. Hasta ahora, que la jovencita viajó a Nueva York y, desde allá, confirmó la relación.

Y lo hizo con una publicación de lo más romántica, donde se le ve muy abrazada de la estrella urbana, y que coronó con un corazón azul.

Ignacia Antonia y su nuevo amor

Así, la famosa tiktoker nacional señaló a LUN que “estoy bien... todavía no estamos pololeando, pero me siento muy feliz. Nos estamos conociendo. Estoy contenta, muy en paz”.

Luego, reveló cómo se conocieron. “Lo ubicaba de nombre, y él, supongo, a mí. Pero él me habló por Instagram y comenzamos a conversar. No sé en qué momento hablábamos tanto, no sé en qué momento empezamos a agarrar tanto vuelo”.

“La verdad es que me siento cómoda. Y creo que eso es súper importante cuando uno está conociendo a alguien: sentirse bien y feliz”, añadió.

Ampliar

De esta forma, Ignacia Antonia reconoció al mundo su relación con AK4:20, mostrándose de lo más feliz y enamorada.