Tres romances en apenas unos días: Concursantes de ¿Ganar o Servir? vivirían apasionadas jornadas de encierro

Seis concursantes de ¿Ganar o Servir? estarían pasándolo más que bien en el encierro. Y formando un llamativo trío de parejas.

Es que en el reality ya se dio la cosa rica, como dicen algunos. Y las pasiones se habrían desatado con todo, incluyendo sorpresivas juntas.

Esto porque si bien al inicio se habían visto de lo más coquetos a personajes como Gala Caldirola y Austin Palau, ahora estos mismos estarían protagonizando nuevos romances.

El primero de ellos sería entre la española y un impensado galán, que fue develado nada menos que por el exchico reality Sebastián Ramírez.

“Les cuento un cahuín bueno, ya que todos los weones andan cahuineando ya. Cuando salen, cero código, el Rai se está agarrando a la Gala hace como dos semanas, están de pololis”, soltó.

Nuevos romances de ¿Ganar o Servir?

Así, la modelo se habría emparejado con Raimundo Cerda, quien desde que ingresó posó sus ojos en ella, pese a la diferencia de edad: ella tiene 31 y él 24.

Junto a ellos, el mencionado Austin también habría puesto sus ojos en alguien más. Y en el capítulo del domingo ya se dio algunas luces.

Y fue Fran Maira quien le señaló a su amiga Oriana que “ya hay onda, pero tomamos la decisión de que sea en secreto. Pasó hace poco, pero no le puedes decir a nadie. No se te puede salir todavía porque me cagarías la estrategia”.

Todo esto mientras Luis Mateucci y Daniela Colett son lejos los que más avanzaron en su vínculo, luego de que Canal 13 mostrara unas imágenes de ellos besándose en una cama.

“Más allá de lo físico me gusta lo que tiene dentro y yo veo que tiene un muy lindo corazón. Cuando uno está encerrado se siente un poquito solo y quiere una persona a su lado, alguien que te proteja y creo que él está haciendo muy bien ese rol”, declaró a LUN Daniela.

De esta forma, el amor se tomó el encierro de ¿Ganar o Servir? donde tres parejas ya estarían más que consolidadas. ¿Qué les parece?