“¿La grabaste como conmigo?...”: Investigan a presunta expareja de hombre tras incendio y rayado de su camioneta en Maipú

A las 05:20 horas de este lunes, funcionarios de la 25° Comisaría de Carabineros de Maipú concurrieron a calle San José, a la altura del 2.538, en la misma comuna, por una camioneta incendiada, al parecer, intencionalmente.

De acuerdo a información policial, el vehículo se encontraba afuera del domicilio del propietario, Maximiliano Gaete. Y fue este mismo el que señaló que desconocidos habrían rociado líquido acelerante para comenzar las llamas.

Por lo anterior, voluntarios de la 8° Compañía de Bomberos trabajaron en el lugar.

Lo llamativo fue que en la camioneta también había rayados que apuntarían a la expareja del propietario como presunta responsable: “Te encontré maric... cul... En esta me culi..., me decías que esta weo... solo era una mara... y mira donde estai marac...”, se leía en la parte trasera del móvil.

En el latera, en tanto, el mensaje fue: “La grabaste cul... como conmigo en tu departamento? Perro bastardo. No te reí más de nadie!”.

Lo que se supo después

Con el pasar de las horas, los presuntos implicados en el hecho fueron dando su testimonio.

Carolina, la expareja de Maximiliano, aseguró a Chilevisión que los mensajes fueron “para despistar”: “Me duele bastante que el papá de mi hijo piense que yo podía haber llegado hasta eso”.

La mujer dijo que había en común un recién nacido de tres meses. “Lo he pasado muy mal, porque este personaje me ha hecho mucho daño. Las veces que yo he tenido un problema con él, ha sido netamente por el bebé”, desarrolló luego.

“Se perdió a su hijo. No voy a aguantar que venga a echarme la culpa, a la mamá de su hijo… Analicen su situación y vean la manera en que llevaron la relación, pero no apuntándome a mí”, señaló hacia el final.

Maximiliano, en tanto, apuntó a Carolina o al exnovio de su actual pareja. Sobre lo mismo, dijo el afectado que el restaurante del que ella, su actual pareja, es propietaria, había sido destruido por un incendio también hace algunos días.

ADN.cl Ampliar