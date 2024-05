Excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba llega al Centro de Justicia a conocer el veredicto por lavado de activos

Fue a eso de las 08:20 horas de este lunes que el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba llegó hasta el Centro de Justicia, en Santiago, para conocer el veredicto por el caso de lavado de activos por el que fue investigado junto a su esposa, Ana María Pinochet.

En la antesala, señaló: “El señor fiscal me acusa de que con $155 millones ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo. Pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe: tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años. Desde antes tenía patrimonio (de llegar a la comandancia en jefe). Hasta cuándo mentiras”.

Cabe recordar que la sociedad conyugal fue indagada por el desvío de más de $2.900 millones entre 2010 y 2016, lo que habría financiado costosos viajes, junto a otras compras extravagante. En particular, Fuente-Alba y Pinochet habrían realizado 635 movimientos de depósitos en efectivo, junto con pago de tarjetas en dinero en 1.265 días bancarios, lo que habrían sido considerados movimientos sospechosos asociados al lavado de activos.

A modo de ejemplo, destacó que durante la investigación se conoció que los Fuente-Alba - Pinochet habían viajado a Punta Cana a celebrar el año nuevo de 2014, lo que habría sido financiado con fondos estatales con bajo un pretexto diplomático incumplido.

Otro caso conocido fue el retiro de importantes sumas de dinero, de entre $150 y $160 millones, los que fueron llevados en un maletín desde una caja fuerte que mantenía lo correspondiente al ítem gasto reservado del Ejército. Ese movimiento ocurrió poco después de que Fuente-Alba dejara de ser comandante en jefe del Ejército: el destino del maletín con el cuantioso monto fue la casa en la que viven Juan Miguel y Ana María.