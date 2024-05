Aprobada ley corta de isapres: esto es lo que viene ahora para cumplir con el fallo de la Corte Suprema

El Congreso zanjó finalmente la discusión de la forma en que las isapres deberán devolver a sus usuarios los cobros realizados de forma excesiva al no respetar la tabla de factores elaborada por la Superintendencia de Salud.

Luego de meses de discusión, ambas cámaras del Congreso aprobaron en una jornada express el informe elaborado por una comisión mixta. Esto, un día después de que se venciera el plazo dado por la Corte Suprema para pagar la deuda de las aseguradoras.

Los llamados “supremazos” pusieron una tarea compleja a La Moneda. El dar una salida viable al pago de la deuda, para que las isapres pudieran seguir funcionando, y el deber de que estas devuelvan los más de 1500 millones de dólares calculados por la superintendencia de Salud.

Ahora, con la ley ya aprobada, hay pasos que se deben seguir para que esta se haga efectiva. Lo primero es que la superintendencia enviará esta noche la primera circular a las aseguradoras.

Los pasos que quedan

Luego, el Ejecutivo tiene que emitir un oficio de no veto, para certificar que no hará uso de la facultad de veto en los primeros 30 días. Seguido de esto, el Tribunal Constitucional debe dar su control de constitucionalidad, para certificar que la legislación no contraviene las normas de la carta magna.

Este paso se realizará esta noche o mañana temprano, según explicó el ministro Álvaro Elizalde. Además, se entregó el compromiso de ingresar antes del 1 de octubre una reforma mayor al sistema de salud pública.

Aprobado por el TC, el gobierno tiene 30 días para firmar su promulgación, toma de razón y que sea publicada por el diario oficial, con lo que comenzaría ser ley de la República en régimen.