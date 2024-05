“Exclamó, gritó, y no lo tomaron en cuenta”: compañero de Franco Vargas relata últimos momentos de soldado fallecido en marcha del Ejército

Andrés, compañero de Franco Vargas, ofreció un relato estremecedor sobre los momentos vividos durante la fatídica marcha de instrucción en Putre que provocó la muerte del joven de 19 años.

“Sin duda alguna pudo haber sido evitable su muerte tomadas las medidas correspondientes”, enfatizó el ahora conscripto, quien fue dado de alta tras sufrir una bronquitis, recogió Contigo en la Mañana de CHV.

En la misma, Andrés manifestó que Franco había expresado su preocupación por su estado de salud al capitán antes de la marcha. “Se especula bastante que él (Franco) habló con mi capitán y le comentó que no estaba apto para ser parte de esta marcha, y eso es una lástima, porque desde ese punto se hubiese evitado todo”, dijo.

Durante el recorrido, Vargas expresó su malestar, pero lamentablemente no fue escuchado. “Durante la marcha, él lo vociferó (que no estaba apto) a gritos, pero en ese punto no se podía hacer nada al respecto”, indicó su compañero del servicio militar.

Durante la marcha, cuando el joven fallecido expresó que no podía continuar, “no lo tomaron en cuenta”, relató Andrés. Aunque luego intentaron ayudarlo, no pudieron evitar su desplome. “Franco se desploma en el suelo y le quitan el chaleco para revisarlo. Él pierde la conciencia, no se mueve”, describió.

Finalmente, Franco fue llevado en un camión hacia un punto de evacuación, pero su estado empeoró rápidamente. “Lo trasladaron en una camioneta que después vimos pasar en la marcha a toda velocidad, tocando la bocina”, recordó el joven al matinal de CHV.

“Se nos dice algo que a algunos nos molestó, y es que Franco murió haciendo casi algo que le gustara, cuando él en realidad estaba en completo disgusto con lo que estaba pasándole. Todos nosotros nos quedamos para adentro y hasta el día de hoy siento que no lo puedo dimensionar bien”, cerró.