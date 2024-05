Camino libre para Real Madrid: Kylian Mbappé anuncia públicamente que se va del PSG

Este viernes, Kylian Mbappé anunció públicamente que se irá del PSG en junio cuando termine su actual contrato, noticia que hace oficial a pocos días de quedar eliminado en las semifinales de la Champions League ante Borussia Dortmund.

“Siempre dije que hablaría con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quiero decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo”, señaló el delantero francés, a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia”, agregó el artillero de 25 años.

“Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejo mi país y la Ligue 1. Pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo, pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años”, complementó el ex Mónaco.

Con estas últimas palabras, Kylian Mbappé ratifica que la próxima temporada jugará en otra liga y todo apunta a que será flamante fichaje del Real Madrid, club que hace varios mercados lleva intentando contratar al delantero.

15 títulos, 306 partidos jugados, 255 goles y 108 asistencias es lo que ha cosechado Mbappé en el PSG desde que llegó al equipo en 2017.