“Un autogol de la derecha”: Mañalich cuestiona a su sector político por intento de ampliar las facultades de la justicia militar en proyecto de RUF

Jaime Mañalich, exministro de Salud durante los gobiernos de Sebastián Piñera, lanzó duras críticas hacia la derecha política, calificando como un “autogol” el intento de ampliar las facultades de la justicia militar en el marco del proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que actualmente se discute en el Senado.

En una entrevista con el programa “Hablemos a las 12″ de T13, el médico expresó su preocupación por las propuestas que buscan otorgar mayores competencias a la justicia militar en casos relacionados con civiles.

Refiriéndose al acuerdo dentro de las comisiones de Constitución y Seguridad, señaló: “Mire, Amarillos está de acuerdo con que lo que ocurrió en Putre sea juzgado por la justicia militar; no, no, no, eso es inaceptable”.

El exministro Mañalich destacó que considera este intento como un error significativo de la derecha política y un tema que debe ser rectificado. “Creo que es un autogol de la derecha que deber ser corregido”, afirmó. Además, destacó la postura crítica de figuras como Ximena Rincón, quien revirtió su apoyo a esta medida.

En cuanto a las declaraciones sobre la politización de los fiscales, el extitular de Salud recalcó la importancia de mantener la justicia civil independiente y rechazó cualquier intento de regresar a un sistema donde la justicia militar tenga jurisdicción sobre asuntos que involucran a civiles. “Es una raya roja”, subrayó.

Si bien esta indicación fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados, la derecha busca reponerla en el Senado. El presidente Gabriel Boric también se ha manifestado en contra de esta medida, asegurando que “durante mi Gobierno no se van a reestablecer los tribunales militares”.