¿Qué letras, de qué porte, dónde van?: ministro de Transportes explica el reglamento sobre el grabado de patentes

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, conversó con La Prueba de ADN para referirse a la fiscalización vehicular, de motos y también sobre el grabado de patentes.

Desde hace ya un tiempo que la regularización del transporte viene siendo un tema principal para las autoridades, por lo que se han implementado diversas medidas y acciones. Ahora, la Contraloría General de la República tomo razón sobre la inscripción de la placa patente en vidrios y espejos de los vehículos motorizados.

Frente a esto, la primera apreciación del invitado es que el reglamento “busca desincentivar que las personas puedan robar un espejo o un vehículo y comercializar sus partes”.

“Lo que se ha hecho es que se exige que todos los automóviles vengan grabados en seis de sus vidrios”, como medida base, especificó sobre las especificaciones que fueron consideraciones,.

Respecto a cuándo será exigido, señaló que “desde el momento en que se publique en el Diario Oficial, hay un año, 12 meses, para que las personas dueñas de un vehículo graben las placas patentes de un vehículo”.

Además, hizo hincapié en que hay “cuatro meses para que las empresas que comercializan vehículos nuevos empiecen a venderlos con las patentes debidamente grabadas”.

Por otra parte, el ministro dejó en claro que “esto es parte de la agenda de seguridad” bajo “una serie de razones asociadas”, que al momento de hacer un balance, “es un costo menor” comparado con “el beneficio que justifica esta molestia”.

Asimismo, detalló que se deben grabar “de todas maneras cuatro: los espejos retrovisores, el parabrisas, la luneta trasera y dos más que podrían venir”.

Tipografía y estilo

Muñoz también precisó que “el reglamento describe cuál es el orden, la magnitud y tamaño de los caracteres, el tipo de letra que hay que usar”, pero esto cuenta con ciertas consideraciones para aquellos que ya lo hicieron previamente.

“Sin embargo, también se indica que las personas que ya han grabado esto, no tienen que volver a grabar. Es decir, si usted grabó con una letra que no se exige o un tamaño que no es exactamente, no tiene que volver a grabar”.

Pero todo esto “en la medida que se cumplan dos condiciones: primero, que el grabado haya sido de manera permanente (...) segundo, que estén grabado al menos esos cuatro vidrios que mencioné”.

Con todo esto, la autoridad enfatizó en que esta ley es una medida que “vale la pena” y aunque “tal vez es un poco paternalista, va en beneficio de todos para poder reducir costos asociados”.