Las protestas a favor de Palestina se extienden a las universidades europeas

Europa

Las protestas a favor de la Franja de Gaza y Palestina, así como en contra del actuar de Israel en Medio Oriente, llegaron hasta las universidades europeas. Las autoridades de las mayores potencias de la Unión Europea habían expresado su temor de que las manifestaciones que se iniciaron en las universidades de Estados Unidos se extendieran a ese continente, lo que viene ocurriendo en las últimas jornadas. Este martes la policía de Alemania reprimió a quienes se habían congregado en la Universidad Libre de Berlín (FU), deteniendo a varios de los jóvenes.

El rector de esa casa de estudios berlinesa, Günter Ziegler, dijo a la prensa local que “la universidad ordenó el desalojo y llamó a la policía. Esta forma de protesta no está dirigida al diálogo”. La máxima autoridad de la FU agregó que “una ocupación de parte de la universidad no es aceptable. Estamos dispuestos al diálogo pero no en esta forma”. Según la rectoría los manifestantes, quienes fueron detenidos en los patios y accesos de algunos edificios, intentaban acceder a los recinto y ocupar las salas de clases, además de provocar daños en los inmuebles.

El pasado viernes también se registró una protesta por la Franja de Gaza y Palestina frente a la Universidad Humboldt (HU) en Berlín, manifestación que fue disuelta por la policía. Las manifestaciones también llegaron durante el martes y miércoles a algunas universidades en Francia y Países Bajos. En el territorio neerlandés los jóvenes reiniciaron su movilización en la Universidad de Ámsterdam, un día después de que la policía los reprimiera y sacara su campamento. Ahora los alumnos colocaron barreras de contención, aunque la policía llegó a la zona a rodearlos.

En el territorio francés los estudiantes se manifestaron en la Universidad de la Sorbona y el Instituto Sciences Po. La policía parisina detuvo a cerca de 90 alumnos que rechazaban el genocidio que estiman se desarrolla en la Franja de Gaza. En el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, las fuerzas de seguridad dispersaron a un grupo de jóvenes que se agolpó en el ingreso de la sede central, donde exigían que la casa de estudio revelara sus acuerdos de asociación con entidades israelíes. En esa universidad hay tres estudiantes cumpliendo una huelga de hambre.