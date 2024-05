“Intentamos ayudar a Franco, no lo permitieron”: exconscriptos compañeros de soldado fallecido desmienten al Ejército y denuncian ofensas homofóbicas

Conmoción generó la muerte de Franco Vargas, conscripto de 19 años que cumplía con el servicio militar en la comuna de Putre. Un fatal desenlace que afectó a sus compañeros de pelotón, quienes han dado su versión sobre el trato que recibieron, revelando graves situaciones.

En conversación con Contigo en la Mañana de CHV, Cristóbal Sanhueza, ex conscripto, desmintió que ellos decidieron no usar su tenida térmica en la marcha: “Se nos obligó a sacarnos el cargo de frío, la mayoría no estábamos de acuerdo porque yo sentía mucho frío y mis camaradas igual (...) Según ellos era para que no nos descompensáramos, pero no tiene sentido”.

Agencia Uno | La madre del conscripto fallecido Franco Vargas, Romy Vargas / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

En tanto, Francisco Adasme, ex conscripto, afirmó que la instrucción era “marchar con polera, pantalón y sin chaquetón, porque el chaquetón nos lo hacen sacarnos alrededor de 20 minutos para las 6 de la mañana”.

Incluso, Cristopher Pakarati, ex conscripto, reveló que “había un camión que le decían el ‘Uber’, que era para los ‘débiles’, los ‘desleales’, se lo decían a los que no podían marchar, los que se caían por problemas físicos y los subían al camión, y el que no marchaba no lo dejaban hablar con su familia”.

“Nos decían que no fuéramos lesbianas”

Los jóvenes también dieron cuenta de las agresiones verbales que sufrieron. “Nos decían que no fuéramos maricones, que no fuéramos lesbianas”, relató Cristóbal. Y añadió que “todos los días muchos se desmayaban, o les daba principios de taquicardia, o ataques de crisis de pánico, o vómitos. Era ya común verlos”.

En esa línea, Francisco comentó que “el sistema de enfermería arriba funcionaba de una sola manera: te tomaban la presión con la máquina que aprieta el brazo, el saturometro del dedo y si eso indicaba que estabas apto, estabas listo para ir a la guerra y para abajo a seguir”.

“Intentamos ayudar a Franco, no lo permitieron”

Respecto a los dos comandantes relevados, Cristóbal aseguró que “son muchos más y no estoy tranquilo, porque mis camaradas que siguen ahí van a sufrir con ellos, y los futuros también”. Y comentó que “nosotros adentro somos un número nomás, no importamos”.

Agencia Uno | Imagen referencial del Ejército / FRANCISCO PAREDES Ampliar

“Se supone que ellos son funcionarios públicos, y tomaban dentro de la campaña, había cajas de vino, latas de cervezas”, acusó el joven.

Finalmente, Cristopher relató que “nosotros estábamos ahí, intentamos ayudar a Franco, no lo permitieron”, y destacó que supieron de su muerte horas más tarde.