Karol G y Anuel AA protagonizaron uno de los romances más sonados en la industria del entretenimiento, marcado por polémicas, declaraciones y una separación que dejó a muchos seguidores intrigados. Y recientemente, el artista puertorriqueño confirmó que no quiere saber más de la colombiana.

En una entrevista con Despierta América, Anuel AA fue cuestionado sobre su constante vinculación con Karol G, algo que no pareció sentarle bien al cantante. Su reacción sorprendió a la periodista y a los televidentes cuando expresó: “Mi amor, si vamos a hacer esta entrevista y me vas a preguntar por Karol, pasa el número. Me parece una mala pregunta esa, por ahora ya se acabó la entrevista”.

Luego de responderle de esta manera a la entrevistadora, el artista puertorriqueño se retiró rápidamente del lugar, lo que dejó a la periodista impactada en silencio y sin entender lo que sucedía. Mientras que los demás asistentes del evento solo miraban extrañados por lo ocurrido.

Karol G se borró su tatuaje alusivo a Anuel AA

Previamente, Karol G también tomó medidas significativas para cerrar ese capítulo en su vida. La colombiana decidió borrar el tatuaje que llevaba en honor a Anuel AA cuando eran pareja. El nombre del puertorriqueño, que solía lucir en su muñeca, ya no está presente hace meses, luego de que en varias fotografías mostró que esta alusión a su expareja ya no se encontraba en su cuerpo.

Con estos hechos, tanto Anuel AA como Karol G han dejado de manifiesto sus esfuerzos para mantener su vida privada fuera del escrutinio público, además de querer dejar bien enterrada en el pasado su polémica relación.