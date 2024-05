“Es fácil inventar”: Cathy Barriga se defiende por acusaciones de incumplir su arresto domiciliario

Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú | Agencia Uno

Este lunes la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se pronunció sobre las acusaciones de las que ha sido objeto por estos días, luego de que Carabineros reportara un presunto incumplimiento de su arresto domiciliario total.

Y es que el pasado viernes, el personal policial informó al 9° Juzgado de Garantía de Santiago que la ex chica Mekano habría quebrantado su medida cautelar en al menos cuatro ocasiones tras no atender las visitas de control.

Un hecho que complica aún más el complejo escenario judicial que enfrenta Barriga, ya que desde la Fiscalía Oriente ya pidieron una audiencia de revisión de sus cautelares y todo indica que podrían solicitar nuevamente su prisión preventiva.

Cabe mencionar que frente a las acusaciones, el abogado de Barriga salió en su defensa con una llamativa explicación, donde planteó que Barriga no atendió el control policial debido a que “no alcanzó a despertarse” y que no tiene timbre en su casa.

“Es mentira”

Esta tarde, fue la misma bailarina quien se defendió y dio las explicaciones del caso, donde negó categóricamente haber incumplido su cautelar.

En medio del programa Zona de Estrellas, la exalcaldesa envió un mensaje a la panelista del espacio, Adriana Barrientos, para descargarse.

“Es mentira que he faltado a la medida cautelar. La prensa debiera saber, como medio periodístico, qué es faltar a una cautelar”, expresó.

En el mensaje, Barriga aseguró que “de casi cuatro meses y 214 visitas, solo hubo cuatro ocasiones en que no contesté el llamado. Fueron entre las 2 y 4 de la madrugada, cuando yo dormía”.

“Esto es otra noticia que distorsiona la realidad y los hace muy poco profesionales en su trabajo. Es fácil inventar”, disparó contra la prensa.