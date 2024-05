Antonia Vergara, la joven tenista chilena top 20 del mundo: “No siento presión, solo estoy pensando en mejorar”

En una nueva edición de Mujeres Al Deporte de ADN, Macarena Miranda dialogó con Antonia Vergara, tenista chilena sub 18 que actualmente figura como 15° del mundo en el Ranking Junior Femenino de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“El salto que tuve este 2024 fue muy rápido, porque el año pasado estaba fuera del top 100 y ahora estoy en el lugar 15. Lo venía buscando, mi meta siempre fue estar dentro de las 20 mejores del mundo”, partió señalando la jugadora nacional.

A su corta edad, ya se despegó de su hogar para participar en giras internacionales y así comenzar a construir su promisoria carrera tenística. “A mi familia siempre le gustó el deporte, mi papá hizo natación y mi abuelo jugó tenis. Desde que empecé con los viajes, mi familia siempre estuvo conmigo, nunca me pusieron un pero, me supieron acompañar durante el proceso”, reconoció.

En esa línea, mencionó que “este año no he pasado más de dos semanas seguidas en Chile. De los últimos cuatro meses he estado más de la mitad afuera del país. Se hace difícil estar poco tiempo en casa, pero hago lo que me gusta y lo disfruto al máximo”.

Antonia Vergara también recordó uno de sus momentos más duros vinculados al tenis: “Cuando empezó la pandemia yo tenía 13 años, había clasificado a una gira en Europa y tenía ilusión de ir por primera vez. Esto de la pandemia pasó de un día para otro y nos complicó a todos. Nos avisaron que no iríamos a la gira europea y fue muy shockeante, lloré, me enojé, pero me sirvió mucho para madurar”.

Su conexión con la histórica Alexa Guarachi

Además, habló de su buena relación con Alexa Guarachi, la doblista chilena más exitosa de la historia, quien anunció su retiro del tenis en abril pasado. “Tuve la oportunidad de compartir cancha con ella, fue impresionante, una experiencia increíble, me encanta jugar dobles y con ella aprendí muchos tips. Se me hizo muy fácil jugar con Alexa”, aseguró.

De cara a sus próximos desafíos, “Anto” agregó que “en estos momentos no siento presión, es un privilegio estar en el top 20 mundial, aún soy muy joven, tengo que seguir jugando, trabajar duro y avanzar para lo que venga, solo estoy pensando en mejorar”.