Nicole Moreno tras ser campeona de competencia fitness: “Me encanta ser una referente de la vida saludable y deportiva”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Nicole ‘Luli’ Moreno, quien viene de coronarse campeona de la categoría Bikini Fitness del Overall Muscle Show 2024 en Viña del Mar.

La modelo contó detalles de su relación con el fitness y comentó que: “Todavía sigo con las emociones a flor de piel por el tremendo triunfo que logré el domingo. Tuve una tremenda preparación que se demostró en tarima y muy feliz de haber logrado la categoría que más amaba desde el principio”.

Respecto a su acercamiento con el fisiculturismo, añadió que “desde los 7 años que realizo deporte. Antes jugaba basquetbol, voleibol y corría. Entonces tengo una educación familiar deportiva. Posterior a eso, desde los 20 años que entreno en gimnasios y ahí me fue enamorando día a día de los pesos, las maquinas y el proceso”.

“Antes no tenía conciencia de la alimentación y cuando la descubrí en el 2019 fue mi primera preparación. La comencé a amar, empecé a indagar más con respecto a esto y me cambió la vida. Cambié mi cuerpo y mi mente”, valoró.

En esa línea, insistió que: “Mi cambio vino desde adentro. Al principio quizás uno lo veía por estética, pero después cuando comencé a cambiar los alimentos y saber como nutrir mi cuerpo, me fui dando cuenta que es algo mágico. Siento que he tenido un cambio muy positivo, no tan solo en mi cuerpo, sino que desde adentro”.

Además, indicó que “me encanta que esté llegando a Chile los conocimientos necesarios, porque no todo el mundo sabe que el fitness es bienestar, salud y no es tan solo competir. Una persona sí o sí se tiene que suplementar de la mejor manera. Entrenar es salud”.

Por último, Nicole Moreno reconoció que “durante todo este tiempo he aprendido bastante. Me siento orgullosa de mí misma y además de eso he aprendido a entrenar de la mejor manera y sola. Esta preparación la hice entrenando sola, porque tengo los conocimientos”.

“Hace algunos años recibí bastante bullying. La televisión en ese momento era muy cruel, pero nada de eso me llevo a estar donde estoy ahora. Yo quería tener más salud y un mejor bienestar. Me encanta ser una referente de la vida saludable, deportiva y que todo el mundo se dé cuenta de mis cambios”, agregó.