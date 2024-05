Soledad Onetto se sincera sobre sus temores en la maternidad: “Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar”

Santiago

La jornada del 6 de mayo, será el regreso de la periodista Soledad Onetto en las pantallas de Canal 13, tras convertirse en madre del pequeño Borja.

En este contexto, la conductora de T13 Central, conversó con el diario El País, espacio en el que abordó sobre su proceso en la maternidad y su regreso a la televisión.

La periodista finalmente indicó que desde que supo que quedó embarazada ha recibido muchos mensajes positivos.

“Cuando vengo acá (al centro comercial), camino por la calle, voy al banco o por donde ande, desde el embarazo —y probablemente desde nuestro embarazo anterior, y con mayor motivo porque tuvimos una pérdida muy dolorosa—, todo ha sido buena energía”, reveló.

“Ese amor no me es indiferente, es muy conmovedor. Sobre todo por las historias que me comparten muchas personas sobre su propio dolor, su propia infertilidad, su forma de traer a sus hijos al mundo, sus deseos y esperanzas de ser madres” sumó.

Los temores que tiene Soledad sobre la maternidad

En la misma instancia explicó que muchas personas se preocupan por su pequeño. “Me impacta mucho que donde voy me preguntan cómo está Borja. Así que me lo tomo bien, con mucho agradecimiento, porque creo que me ayudó mucho en el embarazo, además”.

Sobre cómo maneja la privacidad de la maternidad señaló que “tengo 47 años y empecé muy joven en esto. Al inicio era súper celosa de mi privacidad. Me acuerdo de que en el Festival de Viña era como una obsesión. Y he soltado las obsesiones. Este es mi trabajo, es un trabajo maravilloso y sí, tiene cosas que hay que aceptar, y una de ellas es que la gente se te acerque porque tú estás todos los días o intentamos estar todos los días en sus casas”.

Pero también aclara que “tú misma expones parte de ese proceso a través de tu propia agenda, tus redes, y claro, es lógico que vengan de vuelta a querer saber algo. Pero obviamente soy yo la persona conocida, pero está Andrés, el padre de la criatura. Y en eso soy más cuidadosa porque, obviamente, a él le interesa que haya mayor privacidad”.

Otro tema que abordó la periodista, fue cómo ha transitado con el tema de la edad considerando que se transformó en madre a los 47 años.

“Con Andrés nos reímos. Me decía: ‘Borja va a llegar al mundo, nos va a mirar y va a decir, me vinieron a buscar mis abuelos’. Nos matábamos de la risa. Nada de eso me ofende y es como lógico y natural también que se hable de eso porque 47 años son 47 años”, explicó.

Soledad es madre primeriza, por lo que le ha tocado vivir diversos momentos. “La primera vez que fuimos a la pediatra, ella me dice: ‘¿Cómo estás? Estoy bien, le dije, pero básicamente tengo miedo a que se ahogue. Es mi miedo permanente, constante, de noche, de día. Y me dice: ‘Te tengo una mala noticia. Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar, porque va a permanecer hasta el día que te mueras”, explicó.

“Eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir”, sumó.

Para terminar, Onetto explicó las razones de este temor. “Ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible”, sentenció.