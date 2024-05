Durante esta jornada, Estudiantes de La Plata se coronó como el flamante campeón del fútbol argentino, luego de superar en los lanzamientos penales a Vélez Sarsfield.

El “Pincha” empató a 1-1 en el tiempo reglamentario con los del “Fortín”, estirando la definición desde los 12 pasos, donde el portero Matías Mansilla fue la gran figura.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche se dio cuando el capitán, José Sosa, recibió la copa, y antes de alzarla como celebración, llamó al chileno Javier Altamirano, quien junto a Santiago Ascacibar, levantaron el trofeo de campeón.

El momento en el que Estudiantes 🟥⬜️🟥 levantó la Copa de la Liga 🏆🇦🇷. Javier Altamirano 🇨🇱, al frente, entre Santiago Ascacibar y José Sosa. Excelente.pic.twitter.com/wFsspcpmmX — VarskySports (@VarskySports) May 5, 2024

Tras el título, Altamirano conversó con TNT Sports Argentina, donde no ocultó su felicidad por este logro. “Me pone muy feliz estar acá. Me siento parte de esto. Somos un grupo humano muy bueno y eso habla bien de Estudiantes”, señaló.

“Me hubiese gustado estar dentro de la cancha, pero doy gracias por haber llegado a un club como este. De salud estoy bien. Ahora viene la recuperación, estudios y el tratamiento”, agregó.

En ese sentido, el jugador nacional afirmó que “ahora tengo dos plus: uno es mi hijo y el otro el campeonato. Ya es mi segunda medalla de campeón acá, así que eso genera mucha felicidad. No jugué, lo quería, pero eso pasa a segundo plano”.

“Primero la vida y después veremos...”

El mediocampista también se refirió a su retorno a los entrenamientos luego del episodio convulsivo que sufrió el pasado 17 de marzo durante el partido entre Estudiantes y Boca Juniors.

Sobre este episodio, Javier Altamirano indicó que “cuando tomé consciencia de lo que me pasó, supe tomármelo bien. Me hizo ver la vida desde otra perspectiva. Me dijeron que puedo volver a jugar. Primero la vida y después veremos qué puede pasar”.

Además, valoró a su actual DT, Eduardo Domínguez. “Estuvo siempre conmigo. Es muy humano. Le agradezco a él y a su cuerpo técnico. Me puse muy nervioso hoy. Son emociones. Lo importante es que se ganó”, cerró.