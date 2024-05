“Amor propio, rebeldía y un espíritu amateur”: Gustavo Álvarez se rinde ante sus jugadores tras empate con Deportes Iquique

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, aplaudió la actitud que tuvieron sus dirigidos para rescatar un importante empate contra Deportes Iquique este domingo, por la fecha 11° del Campeonato Nacional 2024.

“Destaco por sobre todo el carácter del equipo, que se encontró en desventaja de 0-2 y siempre tuvo un carácter protagónico, amor propio, rebeldía y un espíritu amateur, que para mí es indispensable en todo buen equipo de fútbol”, señaló en rueda de prensa.

En la misma línea, el técnico azul indicó que “el rival tuvo dos situaciones de gol y nada más, mientras que nosotros generamos muchísimo. El carácter sin juego tampoco no sirve, me parece que el equipo tuvo juego y le sumó carácter. El resto de los aspectos se pueden mejorar”.

“El equipo hizo un buen partido, no siempre se puede jugar igual, hay que analizar todas las aristas, quizás algunos jugadores estuvieron más imprecisos que en partidos pasados, otros estuvieron más contundentes, los cambios entraron muy bien”, agregó el entrenador de la U.

“El mensaje que me deja el plantel es que sabemos a dónde vamos, el carácter es determinante. Este es un equipo de hombres y eso me deja muy tranquilo. Merecimos ganar este partido”, remarcó Gustavo Álvarez.

Por último, el estratega argentino reconoció no estar preocupado porque Universidad de Chile ha empatado sus últimos tres partidos como local. “No me preocupan los empates que hemos tenido, me preocuparía el rendimiento si es que este fuera malo”, añadió.