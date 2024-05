Presidente del Partido Comunista y discusión por “Perro Matapacos”: “Es un debate un poquito ocioso”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, le bajó el perfil a la discusión respecto a la figura del “Perro Matapacos”, tema que volvió a la palestra pública tras los dichos del Presidente Gabriel Boric.

Esto porque el Mandatario renegó de la figura, calificándola como “ofensiva, denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política”, lo cual le valió una serie de comentarios, tanto desde la oposición como de su propio sector.

En ese sentido, el líder del PC afirmó que centrar el debate en este tema “y darle filosofía a eso es llegar, digamos, a un punto exagerado de sofisticación de una discusión política”.

“Yo prefiero discutir las razones que hubo, no de un perrito, del nombre que tenga en una movilización, sino de la gente, de los artistas que eran parte de la sinfónica, de las mujeres que expresaban y hacían una presentación de ‘Las Tesis’ contra el machismo, de las expresiones de los ciclistas”, agregó.

En ello, Carmona afirmó que “si le quieren poner un nombre a la bicicleta, no me voy a quedar con el nombre de la bicicleta, me voy a quedar con el movimiento. Lo otro, creo que es un debate un poquito ocioso, la derecha quiere correr el cerco hasta más no dar, porque esto estaba lleno de símbolos”.

“Estaba la imagen de la Gladys (Marín), estaba la imagen de Víctor Jara, estaba ‘el derecho a vivir en paz’, es decir, ¿por qué nos quedamos con lo que es lo menor y lo insignificante?”, añadió en declaraciones recogidas por Emol.

“Yo opino y opero en la política con una convicción tal donde mi diferencia la hago cursar con un concepto que es histórico en nosotros, que se llama batalla de ideas. Idea contra idea. No respecto de personas ni de animales. Ahí me centro. Y yo quisiera centrarme ahí y no ser parte de este otro debate (...) por ahora, humildemente y con ignorancia, me quedo en un tema que no le doy significación como le están dando algunos”, cerró.