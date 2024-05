Superintendencia de Salud entrega nuevo cálculo de la cifra adeudada por las isapres

En la sesión de este viernes de la Comisión Mixta que tramita la ley corta de Isapres, el superintendente de Salud, Víctor Torres, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, presentaron información crucial sobre el impacto financiero del proyecto.

Este proyecto busca aplicar el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores y mantener el equilibrio financiero de las aseguradoras, que actualmente enfrentan un riesgo de insolvencia.

El superintendente Torres reveló un nuevo cálculo de la deuda que ha aumentado desde su estimación inicial en enero de unos US$ 1.180 millones. Bajo un escenario que no considera un piso de cotización del 7% para todos los afiliados —rechazado anteriormente en la Cámara de Diputados—, la deuda ascendería a aproximadamente US$ 1.576 millones. En cambio, ajustando todas las cotizaciones al 7%, la deuda se reduciría alrededor de US$ 1.240 millones.

Las isapres ya están experimentando un deterioro financiero significativo. En marzo, el sistema registró pérdidas de $13.079 millones, tras haber ganado $2.615 millones en febrero. Las proyecciones para junio no son alentadoras, con todas las isapres esperando pérdidas acumuladas. Por ejemplo, Banmédica y Cruz Blanca podrían incumplir con sus indicadores legales de patrimonio y liquidez el próximo mes.

Para abordar esta situación, el Gobierno planifica ingresar indicaciones a la ley corta antes del lunes, buscando estabilizar el sistema mientras se ajusta a los requerimientos del fallo de la Corte Suprema y se protege el acceso de los usuarios a los servicios de salud.