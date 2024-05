“¡Qué te cuesta mantener un discurso, una vez en la vida!”: Coronel Valverde se fue con todo contra Gabriel Boric

Detonado. El Coronel Valverde no se contuvo y se fue con todo contra Gabriel Boric. Esto después de que el Presidente lanzara una comentada crítica sobre el perro Matapacos.

“Yo jamás festiné, ni me hizo ningún sentido, esta imagen del perro Matapacos... Jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, denigrante y no es la manera que yo entiendo que tiene que hacerse política”, señaló.

Una frase que sacó ronchas en el mundo político, pero también en el comediante, quien aprovechó su vitrina en su podcast El Sentido del Humor para lanzar toda su artillería contra el mandatario.

“¿Qué es eso de andar diciendo ‘uy, el perro matapacos, nunca estuvo de acuerdo con esa mofa, denigrante’? ¡Sale!... No po’, ¿cómo se le ocurre? Muy Presidente de la nación será, pero córtala”, comenzó diciendo.

Coronel Valverde y su descargo contra Gabriel Boric

“Tienes un equipo de comunicaciones que te puede preparar una explicación en que digas ‘en su momento sí... pero hoy en día tal vez no porque han muerto carabineros y todo’... Pero no por eso vas a renegar de la huéa; qué te cuesta mantener un puto discurso, una vez en la vida”, siguió.

Junto a esto, expresó, mientras sus compañeros Héctor Romero y Luis Slimming se reían de su exabrupto, que “¿cómo cada vez a la primera que te aprietan un poquito te das vuelta y te echas para atrás? Para eso mejor no tengamos Presidente, y cada uno que vea la hueá, si nadie va a tener opinión ni decisión, y no hay una línea clara, entonces que nos gobierne la derecha... háganlo ustedes, si total yo diré lo mismo que ustedes, y estaré atrás de ustedes tratando de dar el favor en todo, y ya perdí mi capital político de acá, y estoy en busca de darles el favor a ustedes para que no se enojen; y yo me voy pa’ la casa”.

Después, un poco más calmado, explicó que “darse vuelta discursivamente a la primera que te aprietan un poquito, eso es lo que da rabia... porque una cosa son los consensos, y otra cosa es ser entreguista, dar todo para que nadie te critique. Al final te critican igual y no le das en el gusto a nadie”.

De esta forma, el Coronel Valverde no se contuvo y cuestionó con todo al Presidente Gabriel Boric, en una jornada que, seguro, no olvidarán en su podcast.