“Ojo con el arbitraje”: Jorge Valdivia cuestiona la designación de Wilmar Roldán para Colo Colo-Fluminense

Santiago

Este viernes, Conmebol oficializó la designación del juez colombiano Wilmar Roldán para el duelo del próximo jueves, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, entre Colo Colo y Fluminense.

Ante aquella información, uno que lo conoce bien, Jorge Valdivia, reaccionó inquieto. “Duro arbitraje. Ojo con el arbitraje”, comentó en la edición de Los Tenores, obviando el hecho de que el cafetalero impartió justicia en la final de la Copa América 2025.

“Eso no quita que tengamos que ponerle ojo (...) Para la de Medel (y su infracción sobre Messi) estaba de espalda”, comentó entre risas, recordando también cuando él, siendo parte de Colo Colo, sufrió con Wilmar Roldán pese a que, en un partido por Copa Libertadores, ante Corinthians, se impusieron en octavos de final de Copa Libertadores

“Sí, pero nos saqueó, nos robó. Lo ganamos porque fuimos mejores, pero nos robó en un par de situaciones, no cobró un penal, no expulsó a uno de ellos”, dijo Jorge Valdivia, aunque intentó poner mesura minutos más tarde.

“Tiene errores como todos, pero si él ve una mano en el área de Colo Colo la va a cobrar y al revés no. No es un árbitro que, por ser localista, va a inclinar la balanza en favor de Colo Colo. Ahora, me imagino que el partido no se va a definir por el arbitraje”, concluyó el “Mago” en Los Tenores.