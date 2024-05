“No alcanzó a despertar”: abogado de Cathy Barriga ante denuncia de incumplimiento del arresto domiciliario

La tarde de este viernes 3 de mayo, el abogado de Cathy Barriga, Cristobal Bonacic, se refirió al supuesto incumplimiento del arresto domiciliario establecido en contra de la exedil, mientras se le investiga por los supuestos delitos de fraude al fisco y uso de instrumento público falso.

De acuerdo con un informe de la policía del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, personal de Carabineros concurrió cuatro veces a la casa de la exalcaldesa de Maipú para controlar su arresto domiciliario total. Sin embargo, nunca los atendió.

A raíz de esta situación, esta jornada la Fiscalía Oriente presentó un escrito al 9º Tribunal de Garantía de Santiago para solicitar una audiencia de revisión de cautelares de la imputada Cathy Barriga, tras detectarse reiterados incumplimientos de su arresto domiciliario total.

“No alcanzó a despertar”

Al respecto, el defensor de la exalcaldesa de Maipú sostuvo que “en relación a lo que apareció en notas de prensa quiero aclarar lo siguiente: acá no ha existido ningún incumplimiento de ninguna medida cautelar”.

En esa línea, Bonacic aseguró que “la medida cautelar corresponde a arresto domiciliario total, lo cual Doña Cathy Barriga jamás ha salido de su domicilio, si no por los casos específicos con el cual contaba con la autorización por parte del tribunal”.

“Aquí lo que ha ocurrido es que en cuatro ocasiones, de las más de 200 veces que ha sido fiscalizada, en horarios de madrugada, no pudo salir atender el llamado de Carabineros. Esto, ya que por la hora ella no alcanzó a despertar. Eso en sí mismo no constituye un incumplimiento de la medida cautelar”, concluyó el defensor de la exjefa comunal.