Un hecho impactante ocurrió en Buenos Aires cuando dos delincuentes asaltaron a un camarógrafo de Todo Noticias (TN) momentos antes de salir al aire en vivo. El trabajador, identificado como José Luis Mozzón, estaba posicionado en la zona de autopista Ricchieri y Avenida General Paz cuando fue sorprendido por los criminales.

En un dramático relato, el operador describió a su canal cómo fue abordado por los motochorros: “Estaba parado sobre Ricchieri esperando la salida cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco y en el momento que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto”.

Según su testimonio, los asaltantes lo abordaron por la espalda, lo golpearon en los riñones y lo amenazaron con un cuchillo para robarle la moto y otras pertenencias.

Durante el asalto, se escucharon las voces de los delincuentes exigiendo dinero: “Pasá la plata, pasá la plata”. Aunque el suceso no fue captado visualmente porque la cámara cayó al suelo, se logró grabar el audio del violento robo.

El camarógrafo destacó que pese al ataque, los conductores que pasaban por el lugar no detuvieron su marcha ni ofrecieron ayuda. “Los autos siguieron pasando de derecha a izquierda y nada. No podía ir a ningún lado porque estaba parado en la autopista. Ahí le hice dedo a un motociclista como yo que me alcanzó por General Paz hasta una estación de servicio”, mencionó.

Tras el incidente, Mozzón realizó la denuncia correspondiente y se desplegó un operativo policial para dar con los autores del robo. Posteriormente, la policía local logró recuperar la moto, que fue abandonada por los ladrones al intentar evitar la vigilancia de la Policía de la Ciudad.