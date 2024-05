Jorge Almirón descarta dosificar plantel ante Cobresal por el siguiente duelo ante Fluminense: “Lo tomamos con mucha seriedad”

Santiago

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, proyectó los siguientes desafíos que tiene el cuadro albo, que el sábado visitará a Cobresal y el próximo jueves recibirá a Fluminense.

Considerando aquellos días, el DT argentino descartó dosificar plantel. “Están todos para jugar mañana y hay tiempo para recuperarse de cara al jueves. Todos los que jueguen mañana lo podrán hacer el jueves. Ahora sería importante ganar de visitante, en una cancha difícil, para acomodarnos en la tabla y después pensar en el paso de Copa Libertadores, donde hay una energía diferente. Lo importante es que los jugadores completen los partidos, recuperen y preparar el partido siguiente”, remarcó en conferencia de prensa, diferenciando el momento actual con lo que pasó para las derrotas con O’Higgins y Ñublense.

“Tomamos con mucha seriedad el partido con Cobresal. Vamos a concentrar ya. Queremos hacer un partido serio, fuerte, concentrados, va a ser una cancha difícil. Tras eso hay que pensar en lo que sigue”, dijo Jorge Almirón.

De hecho, valoró el momento en el cual Colo Colo llega a estos duelos. “Tenemos que ser más equilibrados, pero es normal. Me gustaría repetir el equipo siempre, pero a veces hay que dosificar por jugar dos o tres días después. De a poco el equipo ha ido agarrando un ritmo de juego. Con el correr de los partidos veo a los jugadores más fuertes y el funcionamiento va mejorando como equipo. No tengo un margen de partidos para decir que el equipo será una máquina o algo así”, dijo Jorge Almirón, destacando cómo llega a estos cruces el “9″ del equipo, Damián Pizarro.

“Está muy contento, es el entusiasmo de cualquier joven que tiene un traspaso así. Los compañeros de experiencia lo cuidan y orientan. Estamos viviendo el momento, dependerá del club, seguramente el club comprador lo querrá tener. La gente lo quiere, tiene mucho por progresar todavía, pero dependerá del club que lo ha comprado. Lo estamos aprovechando hoy”, comentó, aunque, más allá de aquella contingencia, desestimó estar ya viendo opciones de refuerzos para el mercado de pases invernal.

“Uno hace evaluaciones, pero no lo he hecho puntualmente. Estamos en plena competencia. No puedo pensar mucho más allá de estos partidos. Si hay opciones para más adelante, se irá hablando con la parte directiva”, dijo, junto con asumir con calma la llegada a la presidencia del club por parte de Aníbal Mosa.

“Ya lo conocía acompañando al equipo, una relación cordial, normal. Sigue todo igual, llevo poco tiempo acá, me hizo saber que sigue todo igual. Tenemos partidos por delante y los resultados son muy importante para no despegarnos de los lugares de avanzada. Son cosas que vienen muy pronto, hay un partido trascendental el jueves además. Nos iremos conociendo con el correr de los días. El entorno habla que es un presidente que quiere hacer un equipo competitivo, pero ahora estamos pensando en cosas trascendentales, la realidad es lo de ahora”, concluyó Jorge Almirón.