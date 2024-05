El drama de Bruno Barticciotto en el fútbol argentino: “Estoy con psicólogo, no le encuentro explicación”

Bruno Barticciotto, hoy en Talleres de Córdoba, se desahogó a raíz de los duros momentos que ha pasado desde que llegó al fútbol argentino. En el último año, la ex figura de Palestino ha sufrido una serie de lesiones que no le han permitido jugar con mayor regularidad y menos consolidarse en el equipo cordobés.

En conversación con TNT Sports, el delantero chileno relató cómo empezó su calvario en Argentina. “Yo llego y me desgarro el isquiotibial derecho jugando un partido amistoso. La ansiedad y muchas cosas. Me recupero, debuto, juego el clásico contra Belgrano. Después fui titular ante Boca, y en el cuarto partido que sumaba como titular, ante Banfield, me desgarro el isquiotibial izquierdo. Después volví a desgarrarme antes de terminar el año 2023”, señaló.

En el arranque de la temporada 2024, las lesiones otra vez afectaron al ex UC. “Volví a Chile, me recuperé, llego a la pretemporada el 2 de enero, me sentía muy bien. Hasta que llega el primer partido, ante Gimnasia, el técnico me pone y a los 15 minutos me desgarro de nuevo el derecho. Después de eso, hago la recuperación más larga, entro contra Riestra, y faltando diez minutos me desgarro el aductor”, comentó.

Bruno Barticciotto reconoció que pidió ayuda psicológica debido a esta sumatoria de cosas negativas que le pasaron en Argentina. “He buscado tratamientos, estoy full psicólogo, psiquiatra, no le encuentro explicación. Las últimas veces no he tenido aviso previo, me siento pleno cuando juego, entonces no sé. Ojalá salir de esto. Uno a veces piensa que está bien psicológicamente, no se da cuenta, pero hoy lo estoy tratando”, aseguró.

¿Un posible regreso a Chile?

El ariete de 22 años indicó que, a pesar de lo mal que lo ha pasado en Argentina, no tiene considerado volver al fútbol chileno, por ahora. “No sé, siento que en Talleres tengo todo para crecer, no me lo he planteado. Acá tampoco me han dicho que no me van a considerar o que salga a un préstamo. En estos momentos no pienso en eso. Ahora, si me dicen que prefieren que me vaya, lo haré, pero yo al menos no quiero”, afirmó.

Por último, Barticciotto expresó su felicidad por los dos goles que marcó el martes pasado en un duelo amistoso con Independiente de Rivadavia. “Es un amistoso, no hace tanto la diferencia, pero me sentí bien, fueron dos goles. Me puse feliz”, agregó.