PlayStation Plus: conoce los juegos que llegan gratis en mayo de 2024

Desde Sony Interactive Entertainment ya dieron a conocer los juegos que estarán disponibles para su descarga sin costo adicional durante el mes de mayo, solamente con la suscripción a PlayStation Plus.

Como es costumbre, el mundo gamer se mantiene atento a qué títulos son los elegidos por la compañía. Finalmente, ya se conocen las nuevas opciones, y esta vez serán cuatro las opciones que se pondrán a disposición de los jugadores.

Es importante aclarar que se trata de los videojuegos mensuales que va entregando PS Plus para sus suscriptores. Vale decir, solo basta con el acceso al nivel Essential, el más básico de todos.

De esta manera, llegan a complementar al Catálogo de Juegos, que varía según el nivel de servicio que se tenga contratado, pero no corresponden a la misma lista.

Los juegos estarán disponibles desde el martes 7 de mayo hasta el 3 de junio, a excepción del EA Sports FC 24 que se mantendrá hasta el 17 de junio. Esto corre para miembros actuales o futuros usuarios de PlayStation Plus (activos dentro del plazo), lo que quiere decir que aún dispones de unas cuantas jornadas para canjear los videojuegos de abril.

Hay que recordar que una vez sean agregados a tu biblioteca, pueden ser conservados y tener acceso a ellos en cualquier momento, siempre y cuando la suscripción a Plus siga activa.

Conoce los juegos a continuación :

EA Sports FC 24

El título que llegó como el sucesor de la saga FIFA, manteniendo la esencia, los modos y la jugabilidad. Tras la pérdida de la licencia oficial del máximo ente regulador del fútbol, desde Electronic Arts continuaron con su trabajo tal cual y los resultados no variaron salvo un par de cambios que responden más bien al ser una nueva entrega.

Un punto importante a destacar sobre el popular simulador de fútbol en el mundo gamer es que sigue con la licencia de muchas de las ligas, jugadores, clubes y competiciones más importantes. Su valor actual en la Store de PlayStation es de US$69.99 y cuenta con una prueba gratis de 10 horas para los suscriptores de EA Play. Conoce todos los detalles AQUÍ.

Ghostrunner 2

Sobrevive a un futuro ciberpunk postapocalíptico en esta intensa y envolvente experiencia en primera persona. Como en su precuela, es un escenario de matar de un solo golpe: lucha contra los enemigos sin recibir daño tú mismo. Sin embargo, en esta entrega hay numerosas mejoras y renovados modos para disfrutar más su jugabilidad.

Lanzado en 2023 y nominado en los The Game Award como Mejor Juego de Acción, el título desarrollado por One More Level y 505 Games es una buena opción para los amantes del género y las aventuras futuristas. Su valor actual en la tienda es de US$39.99. Puedes revisar más AQUÍ.

Tunic

Explora un mundo hostil e interconectado por sombríos bosques, extensas ruinas y laberínticas catacumbas en esta elegante aventura isométrica. Descubre tesoros ocultos, enfrenta bestias colosales y enemigos más pequeños. Pon a prueba tu ingenio y habilidades de combate técnico.

Este videojuego de acción y aventura fue desarrollado por Andrew Shouldice y publicado por Finji en 2022, llegando a ser nominado en los The Game Award como Mejor Juego Independiente. Su precio en la PS Store es de US$29.99. Conoce todos los detalles AQUÍ.

Destiny 2: Lightfall

Se trata de una expansión de Destiny 2 lleva a los Guardianes a Neptuno para descubrir una metrópolis de neón diferente a todo lo que hayas explotado antes. Conoce a los Cloud Striders, únete a la lucha contra la Shadow Legion y evita la devastación en la tecnológicamente avanzada ciudad secreta de Neomuna.

Es importante señalar que en este caso hablamos más bien de un DLC y no de un juego como tal, por lo que es necesario tener el título base (Destiny 2) para acceder a él. De todas formas, aquel juego se encuentra disponible de forma gratuita. Respecto al DLC, su valor actual es de US$49.99. Puedes conocer todos los detalles AQUÍ.