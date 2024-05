El alcalde saliente de Recoleta, Daniel Jadue, ofreció este jueves su última cuenta pública entre aplausos y polémicas, abordando diversos aspectos de su gestión y defendiéndose enérgicamente de las acusaciones que enfrenta de manera legal y por las cuales será formalizado a fines de mayo.

En un evento que duró más de una hora, el líder comunal hizo un repaso de sus 12 años al frente de la comuna, y al mismo tiempo, abordó las acusaciones legales que enfrenta, especialmente por corrupción, estuvo presente durante toda su intervención. Es más, al inicio de su intervención, el militante del Partido Comunista expresó: “Esta es una cuenta muy especial para mí, porque ya lo saben, es la última cuenta que enfrento como alcalde de la comuna, y, por tanto, me voy a tomar alguna licencia”.

En esa línea, el alcalde enfatizó que “no tengo nada que ocultar, nada que temer y nada que esconder”, refiriéndose a las acusaciones de fraude al fisco y otros delitos que le imputa la Fiscalía. En ese respecto, Jadue no escatimó en detalles al hablar sobre las acusaciones, desestimando las imputaciones de la Fiscalía y criticando duramente las razones detrás de los cargos en su contra, como la compra de audífonos y otros insumos médicos.

“Me van a creer que una de las cosas por las cuales dicen que yo le hice fraude al Fisco es porque le compramos a Achifarp los audífonos para entregárselos a ustedes ¿Hay alguien presente que tenga audífonos sacados acá? Hay varios (...) los señores de la Fiscalía dicen que ustedes son mentiras y no existen, y que nosotros compramos los audífonos para engañar al Estado. (...) aquí no compramos osos de peluche, ni joyas Swarovski. Nos están querellando por comprar glucómetros, por comprar audífonos, y por intentar en pandemia salvar vidas (...) para la fiscal, esto es delito”, manifestó el líder local.

Anticomunismo

Además, durante su discurso, el alcalde Jadue acusó una ola de anticomunismo en el país, relatando que existe “una campaña bastante odiosa de anticomunismo, en donde en nuestro país siempre se ha querido plantear de una u otra manera que las y los comunistas no podemos llegar a algunos cargos”.

“Todos pueden llegar a ser autoridades en este país, incluso un ladrón de bancos puede llegar a ser autoridad, pero pareciera que lo único es que nosotros no. Y entre las cosas que se dicen es que nosotros no somos buenos para gobernar”, complementó.

Pero esto no quedó ahí, ya que al final de la cuenta pública Jadue volvió a tocar el tema y abordado su fallido viaje a Venezuela expuso: “A mí no me eligió ni el Consejo de Defensa del Estado. Ni la fiscalía. Ni ninguna otra persona. Ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que puede pasar. Porque les vuelvo a decir. Mi inocencia la vamos a asegurar y la vamos a demostrar (...) Nadie tiene que asustarse. Yo les voy a contar algo, en América Latina no hemos tenido ningún presidente de izquierda que no haya pasado primero por la cárcel. Así que en una de esas”.