Manila de Filipinas

El cambio climático que trae el calentamiento global se deja ver con fuerza estas jornadas en zonas de Asia. Por lo mismo las autoridades de Filipinas se vieron forzadas a mantener el cierre de los colegios ante la grave ola de calor que enfrenta ese país. Las escuelas en la capital Manila y las provincias de Albay, Masbate, Cavite, Rizal, Ilocos Norte, Bohol y Zamboanga debieron continuar con la suspensión de las clases presenciales. La medida comenzó a adoptarse el 29 de abril, pero el segundo día de mayo tuvo que seguir por el riesgo para la salud de los menores de edad.

El municipio de Manila anunció la suspensión de las clases en las escuelas públicas de educación primarias y secundarias ante las temperaturas extremas. La agencia filipina informó jornadas de hasta 48 grados Celsius y en los días venideros esperan días con cifras de hasta 45° C a la sombra. Las autoridades de la capital filipina llamó a adoptar “modos alternativos de enseñanza”, incluyendo las clases en línea y métodos no presenciales. Esa nación insular no es la única que enfrenta una fuerte ola de calor en esa zona del sudeste asiático, ya que alcanza a otros cuatro países.

Las temperaturas extremas golpean también a Camboya, Myanmar, Tailandia y Vietnam, países en donde la humedad eleva la sensación del calor. En Filipinas la Oficina de Reducción de Desastres de Manila indicó que enfrentan un “índice de calor peligroso de hasta 45 grados”. En un inicio se suspendieron las clases los días 29 y 30 de abril, sumando el 1 de mayo por ser una jornada feriado por el Día Internacional de los Trabajadores.

Al Jazeera informa que el ministerio de educación de Filipinas ordenó a los estudiantes de más de 47.000 escuelas públicas que cambiaran a las clases en línea desde sus residencias. El país enfrenta una ola de temperaturas extremas que trajeron escasez de agua y cortes en el suministro eléctrico. La agencia meteorológica de esa nación advirtió que el calor se mantendrá con récord de 45 °C y calificó el rango como “peligroso” para la salud de las personas.