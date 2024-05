Diputada Orsini relata haber sido víctima de agresiones en comisaría: “Me quemaron y me golpearon”

En el marco del debate por el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la diputada Maite Orsini (RD) relató un episodio de abuso que sufrió en una comisaría tras ser detenida cuando era adolescente.

Fue en medio de la discusión de una de las indicaciones durante la sesión que reúne a las comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana, que la parlamentaria afirmó haber sido golpeada y quemada tras negarse a desvestirse en la unidad policial.

“A mí me pasó, yo me negué siendo una adolescente a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon”, recordó.

En la instancia, Orsini enfatizó en que estas situaciones “sí pasan, a mí me pasó, yo lo viví, entonces pido por favor que no se diga (que no sucede), y por supuesto hice el proceso en justicia militar, todo como corresponde”.

“Ocurren, hay muchas denuncias de que ocurre y es importante que quede establecido, y no se trata de una desconfianza en contra de Carabineros”, profundizó.

La intervención de la parlamentaria finalizó remarcando que “acá también legislamos normas sobre corrupción y yo no desconfío de mis colegas, pero no por eso voy a dejar de establecer normas que prohíban, porque toda organización humana, incluidas las políticas, incluidas los carabineros, son susceptibles de que haya personas que actúen por fuera de la ley, en la política, en las policías y en las Fuerzas Armadas”.