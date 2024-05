Presidente Boric encabeza acto por el Día del Trabajador: “Tenemos que seguir avanzando en la línea de mayor seguridad laboral”

Este miércoles 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó una ceremonia desde el Hospital del Trabajador de la ACHS.

Mediante la instancia, el mandatario enfocó su discurso en torno a materias de seguridad, la importancia de la aplicación de la Ley de 40 horas y la discusión que se mantiene sobre la reforma previsional.

En ese sentido, el presidente Gabriel Boric partió señalando que “tenemos que seguir avanzando en la línea de mayor seguridad laboral, de mayor equidad salarial, de seguir mejorando los lugares de trabajo para que sean libres de violencia y acoso”.

“Por eso la ratificación del convenio 190 de la OIT o la Ley Karin. Y seguir buscando los puntos de acuerdo, cuesta, hay muchas desconfianza, pero Chile nos exige mucho más”, agregó.

Sobre la aplicación de la Ley de 40 horas, el presidente Boric mencionó que “desde la semana pasada, los y las trabajadoras tienen una hora más libre a la semana. Leía las polémicas y me quedo con lo que decía un abogado de que siempre los cambios producen debate, pero las normas terminan asentándose y nos hacen muy bien”.

En tanto, el mandatario apuntó a que en mayo espera que la reforma previsional se comience a discutir en las diferentes comisiones del Congreso, para empezar a trabajar en esta reforma que, en las mismas palabras del presidente Boric, consideró como “vital” durante su gestión.

“Ponemos la plata donde ponemos las palabras”

Por otro lado, en materias de seguridad, el jefe de Estado apuntó a que “yo quiero un país seguro, libre, democrático y justo, y por eso para nuestro Gobierno y para la sociedad hoy la seguridad es una prioridad (...) Es por eso que ponemos la plata donde ponemos las palabras, se han fortalecido las policías, se ha invertido en prevención, en recuperación de espacios públicos, en mayor cohesión social y por cierto en mano firme para la persecución del delito”.

“Todo aquel que atente contra la seguridad del Estado, contra quienes nos cuidan, contra la convivencia, que responda ante la justicia. Es una convicción personal con la que me despierto y con la que me acuesto y es compartida por todo nuestro Gobierno, no quiero dejar dudas con respecto a ello”, cerró Gabriel Boric.