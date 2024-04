“Me deben operar...”: Fernando Díaz da detalles sobre su estado de salud que lo mantiene alejado de Coquimbo Unido

Preocupación ha causado en el fútbol chileno el estado de salud de Fernando Díaz. El técnico de Coquimbo Unido sufrió una neumonía que lo tuvo hospitalizado y hace pocos días recibió el alta médica para seguir la recuperación en su hogar.

En diálogo con AS Chile, el estratega de los “Piratas” entregó detalles de su estado de salud, que lo podría dejar por más tiempo fuera de las canchas. “Debo hacerme unos exámenes, pero tengo un pequeño derrame en el pulmón”, reveló.

“Ahora vuelvo al hospital y me tienen que hacer una pequeña intervención, en donde te meten una cuestión con microscopio y me tienen que lavar ese sector”, añadió el otrora portero.

En esa línea, Fernando Díaz se mostró optimista. “Es algo que puede ser normal, pero que me retrasa un poquito. Me he sentido bien... Tengo que hacerme algo parecido a lo que le hicieron a Dixon Pereira”, cerró.

Hasta el momento, su ayudante, Esteban González, está a cargo del plantel de Coquimbo Unido, que se prepara para recibir este viernes a Huachipato por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2024.