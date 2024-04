Javier Parraguez le dice adiós a club brasileño y queda libre para un posible regreso a Chile

A cuatro meses de su llegada, Javier Parraguez no continuará en el ABC, equipo de la Tercera División de Brasil, al cual llegó en diciembre pasado después defender los colores de Coquimbo Unido en la temporada 2023.

Diversos medios brasileños confirmaron que el delantero chileno llegó a un acuerdo con la dirigencia del club para la rescisión de su contrato. Esto se debe a una reestructuración del plantel para disputar el torneo Brasileirao Serie C este año, y el ex Colo Colo no estaba dentro de los planes de la directiva ni del nuevo entrenador, Roberto Fonseca.

De hecho, el “Búfalo” no fue convocado en las dos primeras fechas de la liga local, donde su elenco empató 1-1 con Ferroviária y perdió 3-0 ante Náutico. El último partido que jugó el atacante nacional fue el 22 de marzo contra Sport Recife, por la Copa do Nordeste.

De esta manera, Javier Parraguez se despide de ABC con tres goles y una asistencia en cuatro meses, y queda con camino libre para regresar a Chile en caso de que algún equipo del país quiera contar con sus servicios de cara al segundo semestre.