“No es el momento para enfrentarla”: ministra Tohá considera “del todo prudente” que se postergue formalización del general Yáñez

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la solicitud de aplazamiento de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que ingresó el fiscal Xavier Armendáriz y que fue acogida por el Poder Judicial.

Cabe recordar que la audiencia estaba programada para el próximo 7 de mayo, por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social. Sin embargo, debido al triple homicidio de los carabineros en la comuna de Cañete, llevó incluso al Ejecutivo a flexibilizar el llamado criterio Tohá .

Agencia Uno | El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Como gobierno, en las primeras horas después de este ataque, evaluamos que no era oportuna la salida del general Yáñez, aunque hubiera formalización. Me parece del todo prudente que además la fiscalía postergue esto, creo que no es el momento para enfrentar dicha situación”, dijo la ministra, en conversación con Radio Pauta.

Consultada sobre las críticas en torno a esta solicitud, explicó que “son decisiones que cada institución tomó en su mérito, lo que a nosotros nos correspondía era definir que no se iba a solicitar la renuncia del general director, y lo otro ya no depende de nosotros que es la fecha de la formalización”.

“Una formalización ahora no ayuda, sería un factor más de complejidad, de dificultad y para esa institución que tiene que enfrentar esto y que está a cargo de la investigación, sencillamente sería muy inoportuno”, recalcó Carolina Tohá.