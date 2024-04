Tres carabineros son asesinados en emboscada en Cañete, región del Biobío

Una lamentable noticia se confirmó en la madrugada de este sábado.

Se trata del asesinato de tres carabineros, quienes fueron atacados en la comuna de Cañete, región del Biobío, mientras realizaban patrullajes preventivos.

La propia institución confirmó el hecho en su cuenta de X (ex Twitter):

“Con dolor, lamentamos informar a la comunidad y nuestra familia sobre el horrible asesinato de tres de nuestros carabineros; el Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro (QEPD), Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos (QEPD) y el Cabo 1º Misael Vidal Cid (QEPD), quienes realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete, cuando fueron cobardemente asesinados”, expresaron.

Con dolor, lamentamos informar a la comunidad y nuestra familia sobre el horrible asesinato de tres de nuestros carabineros; el Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro (QEPD), Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos (QEPD) y el Cabo 1º Misael Vidal Cid (QEPD), quienes realizaban patrullajes… pic.twitter.com/gliim0e0tU — Carabineros de Chile (@Carabdechile) April 27, 2024

Y agregaron: “A sus familias, a nuestra familia institucional, amigos y compañeros de trabajo, nuestras más sentidas condolencias. En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria”.

Debido a la gravedad del incidente, se suspendió el acto del Día del Carabinero y el gobierno decretó duelo nacional.

Una vez conocida la noticia, el Presidente Gabriel Boric reaccionó en su cuenta de X (ex Twitter), lamentando el hecho e informando que junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, están realizando las coordinaciones “inmediatas” para “responder a este cobarde atentado”.

Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y… pic.twitter.com/Z4jL6wjOG2 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 27, 2024

Asimismo, anunció que viajará a la zona en las próximas horas.

“En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona. Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, enfatizó Boric.