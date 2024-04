Fiscal nacional reconoce que solicitud para postergar formalización de Ricardo Yáñez “no es lo más frecuente”, pero la califica como “prudente”

Sorpresa generó la solicitud del fiscal Xavier Armendáriz, quien pidió postergar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, instancia programada para el próximo martes 7 de mayo.

Según explicó el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, esta determinación se dio ante las “reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”.

Sobre esto se volvió a referir el líder del Ministerio Público, esta vez en conversación con Tele13 Radio, donde afirmó que este tipo de solicitudes “no son de las más frecuentes”, pero tampoco son “inusuales”.

“No ocurre todo el tiempo, no es lo más frecuente, pero no es inusual tampoco que se pida una postergación a solicitud de la defensa o por algún acuerdo con otros intervinientes como en este caso, que me parece prudente, para acceder a peticiones que son ampliamente conocidas de parte de las defensas, especialmente de la defensa del general Yáñez”, partió señalando Valencia.

“No es extraño que se acceda a una petición de esa naturaleza, no es lo más común, no es lo más frecuente (...) en este caso me parecía que había motivos suficientemente razonables como para que eso fuera una decisión, a lo menos, prudente”, agregó.

No obstante, el Fiscal Nacional aclaró que es “el juzgado de Garantía el que tiene que resolver esta solicitud, es una cosa que tampoco depende de la Fiscalía”.

“La Fiscalía pide, pero el tribunal es el que dispone y eso debería ser entre hoy y mañana. Lo más probable (...) es que el tribunal lo resuelva y fije un nuevo día y hora para todos los intervinientes, o fije la audiencia, decida que la audiencia se realice, y que esta petición se plantee en la misma audiencia”, cerró.

Cabe mencionar que Ricardo Yañéz, de momento, será formalizado el próximo 7 de mayo por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social de 2019, algo que podría cambiar con el paso de las horas.