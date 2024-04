Gustavo Álvarez y su especial duelo ante Huachipato: “Le guardo un gran cariño de por vida, pero ahora somos rivales”

Gustavo Álvarez, entrenador de la U de Chile, anticipó el especial duelo que tendrá este domingo ante Huachipato, elenco donde se coronó campeón del fútbol chileno en 2023, por la décima fecha del Campeonato Nacional 2024.

Respecto a la actualidad de su exequipo, el DT de los azules indicó que “salieron pocos jugadores del plantel e incorporó bien. La prueba está en los resultados que está obteniendo y me alegra la buena participación que está teniendo en Copa Libertadores. Puedo decir que es un muy buen equipo producto de un proyecto institucional”.

Además, el estratega argentino indicó que volver a Talcahuano “significa mucho. El recuerdo que uno tiene de las instituciones es por las personas y me trataron muy bien desde mi llegada. No solamente la llegada a Talcahuano, sino que la llegada a Chile”.

“Huachipato me abrió las puertas de este país, me ha tratado muy bien la dirigencia y me encontré con muy buenas personas y un plantel de muy buenos profesionales. Vivimos emociones muy fuertes y le guardo un gran cariño y agradecimiento de por vida”, añadió.

Sin embargo, Gustavo Álvarez advirtió al conjunto acerero, señalando que “el domingo somos rivales, así que plantearemos este partido para dar una muestra de carácter. Como ellos se van a enfrentar con el puntero, nosotros nos vamos a enfrentar con el último campeón y tenemos una gran motivación para ir a ganar este partido”.

“Ellos me conocen a mí y yo los conozco a ellos. Estará en la impronta de cada uno el factor sorpresa. Es verdad que nos conocemos muchísimo y está lo desconocido y lo conocido, así que veremos”, complementó.

Por último, el técnico reveló que la dirigencia de la U inició gestiones para ejercer la localía en el siguiente duelo ante Deportes Iquique en el Estadio Nacional, pese a la serie de conciertos que complican al césped del recinto de Ñuñoa.

“Sabemos lo que significa el Estadio Nacional para el club. Desde el principio de temporada sabíamos que podíamos jugar 14 partidos allí, salvo el partido con Iquique. Pero en las últimas me he enterado de que está la gestión hecha para jugar en el Estadio Nacional previa revisión del estado del campo. No está descartado y esperaremos en el momento ser notificados de cuál es la decisión”, aseguró.