Mientras el fútbol chileno, en su Primera División, comienza a preparar lo que será la décima jornada del Campeonato Nacional 2024, en Bolivia, Roberto Tobar, dicta charlas.

El presidente del Comité de Árbitros del fútbol nacional participa de un seminario donde expone ente jueces y dirigentes del fútbol boliviano, instancia donde se dio el tiempo de conversar con ADN Deportes.

Respecto al proceso de recambio de árbitros en el fútbol chileno, Tobar aseguró que “ha sido un proceso de un segundo año, comenzamos el trabajo con los árbitros y tenemos una convicción tremenda del trabajo que estamos haciendo, vemos jóvenes talentos que van a entregar muy buenos resultados a lo largo del tiempo”, sostuvo.

“Creo que todavía estamos con esta adaptación al plantel de primera división, donde subieron muchos árbitros jóvenes y están en esta etapa de adaptar, de lo que el fútbol pide, de lo que el medio pide, queremos darle continuidad y hacer cumplir el tiempo efectivo de juego, estamos trabajando en eso y queremos subir lo que estamos entregando semana a semana”, complementó el ex juez FIFA.

Emiliano Vecchio, Cindy Nahuelcoy y los sprays

Una de las grandes polémicas en los últimos días, fue la expulsión de Emiliano Vecchio, volante de Unión Española, quien vio la cartulina roja en el duelo ante la Universidad de Chile, acusado de ofrecerle combos al juez Diego Flores.

“Nosotros tenemos mucho respeto por todos los jugadores y también conocemos a las personas y la experiencia que tiene cada uno”, dijo brevemente.

En las últimas horas, Cindy Nahuelcoy abordó una vez más la denuncia que hizo contra su ex colega, Julio Bascuñán, y por la cual terminó recibiendo una fuerte sanción para luego ponerle fin a su carrera arbitral.

“Él me dijo que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Llegó un momento donde no pude más y me decidí a hablar. Hablé en la prensa, dije la verdad y el hueón me cagó la carrera, porque me quitó el parche FIFA”, dijo Nahuelcoy, quien durante sus últimos meses ligada al arbitraje tuvo como jefe a Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros.

Ante dichas afirmaciones, Tobar fue tajante: “no tengo tiempo de ver farándula, estoy muy conectado con lo que es el fútbol, el arbitraje, estoy ahora impartiendo un seminario a los árbitros, asesores y dirigentes del fútbol boliviano. Toda mi concentración está en este proyecto y también no dejando de lado a los árbitros en Chile”, sostuvo.

Cerró adelantando que el famoso spray, de uso arbitral para medir distancias, volverá en las próximas semanas: “tenemos esa tarea pendiente, que se nos están quedando cortas las distancias, es de las críticas constructivas que hemos recibido y yo creo que dentro de las próximas fechas vamos a comenzar a implementar el uso del spray que es necesario”, finalizó Roberto Tobar.