“El hue... me cagó la carrera”: Cindy Nahuelcoy se desahoga sobre su denuncia y posterior retiro del arbitraje

La ex árbitra chilena, Cindy Nahuelcoy, es una de las participantes del nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”. En el capítulo emitido anoche, la histórica réferi abordó la denuncia que hizo contra su ex colega, Julio Bascuñán, y por la cual terminó recibiendo una fuerte sanción para luego ponerle fin a su carrera arbitral.

En diálogo con sus compañeras de encierro, Nahuelcoy entregó detalles sobre la denuncia que realizó junto a Loreto Toloza en marzo del 2023. Ambas acusaron que Bascuñán, en su rol de miembro de la Comisión de Árbitros, benefició en la designación de partidos a la réferi Leslie Vásquez, con quien además habría mantenido una relación sentimental.

“Fui a hablar con mi jefe, le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y que hiciéramos una denuncia. La hicimos y quedó la cagá”, partió señalando.

“Él me dijo que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Llegó un momento donde no pude más y me decidí a hablar. Hablé en la prensa, dije la verdad y el hueón me cagó la carrera, porque me quitó el parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”, agregó Nahuelcoy, quien durante sus últimos meses ligada al arbitraje tuvo como jefe a Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros.

Y agregó: “En ese tiempo yo estaba pololeando y después mi jefe despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Luego, cuando me castigaron, todos mis amigos desaparecieron”.

Cindy Nahuelcoy y su retiro del arbitraje

A raíz de la denuncia que hizo, Nahuelcoy perdió el caso y el Tribunal de Disciplina de la ANFP la sancionó con 40 partidos sin dirigir, aunque luego se redujo a 30 gracias a la apelación.

En marzo de este año, Cindy Nahuelcoy presentó su carta de autodespido en la ANFP para terminar su vínculo contractual con el ente rector del fútbol chileno, acusando graves incumplimientos a las obligaciones del contrato de trabajo por parte del empleador. De esta manera le puso fin a su carrera arbitral.