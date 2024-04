Toto regresa a Chile luego de 17 años desde su último concierto: revisa dónde y cuándo podrás acceder a las entradas

La legendaria banda Toto confirmó su regreso triunfal a Chile el próximo 20 de noviembre. Después de una espera de 17 años, los fanáticos chilenos tendrán la oportunidad de reencontrarse con esta icónica agrupación en el escenario del Movistar Arena, un espectáculo que promete ser inolvidable para todos los presentes.

Encabezados por los talentosos Steve Lukather y Joseph Williams, más conocidos como The Dogz of Oz, Toto llegará con un elenco de músicos excepcionales, incluyendo a Greg Philinganes en teclados y voz, Shannon Forrest en la batería, John Pierce en el bajo, Warren Ham en cuernos, percusión y voz, y Steve Maggiora en teclados y voz.

La llegada de Toto a Chile es especialmente significativa, considerando que el país cuenta con una de las fan bases más grandes de la banda en todo el mundo. En el último mes, la música de Toto ha sido escuchada más de 65 millones de veces en Spotify, atrayendo a más de 680.000 oyentes, convirtiendo a Chile en el epicentro de la fanaticada latinoamericana y situándolo en el puesto número 11 a nivel mundial en cuanto a seguidores de la banda.

La relación de Toto con el público chileno ha sido históricamente sólida, especialmente en el ámbito del rock progresivo. Con éxitos como Hydra, Dave’s Gone Skiing, Better World, Hold The Line (With A Little Help From My Friends), Till the End y Falling in Between, la banda ha dejado una marca indeleble en la escena musical chilena, acumulando casi 25 millones de oyentes en todo el mundo.

Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, Toto es una de las pocas bandas de su generación que ha resistido el paso del tiempo y los cambios de tendencias. Su legado musical se traduce en más de 5 mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, siendo el icónico tema Africa responsable de más de mil millones de reproducciones solo en Spotify.

¿Dónde y cuándo adquirir entradas?

La gira Toto Dogz of Oz tour 2024 llegará a Santiago, Chile, el 20 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles a través de http://www.puntoticket.com/toto.

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile se realizará desde el 25 de abril al 27 de abril, con un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, y la opción de pagar hasta un 25% del valor total con dólares-Premio, hasta agotar el stock de descuentos de 3.460 mil entradas. La venta general comenzará el 29 de abril a las 12:00 pm.