“Esta negra...”: Berdine Castillo da detalles del maltrato de Ximena Restrepo en la polémica posta 4x400 de Santiago 2023

Santiago

La polémica que envolvió al atletismo chileno el año pasado tras el cambio de última hora en la conformación de la posta 4x400 en Santiago 2023 y que dejó en el ojo del huracán a la exatleta Ximena Restrepo, incluyendo un juicio del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo que la absolvió de toda culpabilidad.

Al respecto, hay cuestionamientos en torno al procedimiento utilizado, considerando que ninguna de las denunciantes pudo expresar su testimonio, como lo evidenció, tras semanas de silencio, una de las perjudicadas por el cambio, Berdine Castillo.

“Nuestro abogado dice que nosotros íbamos a hablar y el juez dice que no. Hubo un silencio después, no entendíamos nada. Nos sorprendió que el abogado de ellos fuera del Comité de Arbitraje antes”, aseguró desde España en diálogo con Mega.

En dicha instancia, la nacida en Haití expresó parte de lo que vivió en aquella jornada con Ximena Restrepo. “Desde que estaba calentando, escuché cuando dijeron que me sacaban del relevo. Que lo llamara a mi entrenador en medio del calentamiento, pensé que iba a quedar la escoba. Dijo que “esta negra no tiene por qué correr””, comentó.

Además, Berdine Castillo contó detalles de cómo vivió la noche tras quedar fuera de la posta 4x400. “Antes de retirarnos de la Villa, fui al comedor, no podía dormir. Estaba sola y me puse a llorar. Las chicas de la comida me abrazaron (...) Le dije a mi entrenador que no quería saber más del relevo. Tengo mi plan individual. Se me fueron todas las ganas”, concluyó la velocista nacional.