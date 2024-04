Dolores Reyes, escritora argentina, y el éxito de su obra: “Tiktokers la defendían con fervor en redes sociales”

En el Ciudadano ADN estamos completamente comprometidos con el mes del libro. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con la escritora y docente argentina, Dolores Reyes, aclamada autora de los libros Cometierra y Miseria, en donde aparecen voces en contra de la violencia de género.

Reyes participó del Festival Penguin Providencia, en donde aseguró que tuvo una buena recepción. “Fue alucinante. Había gente muy cariñosa que había leído los libros y otros que se acercaron por primera vez al festival, les gustaron las charlas y vinieron. Estuve más de una hora firmando Cometierra y Miseria”, dijo la escritora al inicio de la conversación.

La obra hit de Dolores Reyes

Cometierra fue la primera incursión literaria de esta docente argentina, la que terminó siendo todo un éxito, y es que tuvo una cantidad inmensa de ventas y de traducciones. Pero Reyes no se quedó allí pues luego decidió escribir Miseria, el que pronto se convirtió en la continuación del hit.

“Tuve esa sensación del sueño cumplido, pero es muy loco porque yo no tenía ese sueño, ni siquiera pensaba que iba a terminar siendo escritora”, aseguró la docente, quien compartió que se inició en el mundo de la escritura yendo a un taller. “Ahí nació Cometierra y fue tomando forma”, confesó.

“Cuando terminé de escribirla, se contactaron editores y ni bien la novela salió, fue una locura”, dijo la escritora, quien luego abordó cómo fue desarrollar Miseria, su segunda novela.

“Tenía la vara muy alta, era un desafío. Es lindo ver ahora a los lectores que vienen contentos con los libros”, aseguró.

El impacto de las redes sociales en el éxito de los libros

Dolores Reyes detalló que su trabajo fue publicado a través de una editorial pequeña “que ni siquiera tenía prensa” y que su obra fue impulsada por el boca en boca.

“Cuando me invitaban a radio me decían ‘nunca me recomendaron antes un libro tanto y por todos lados’. Eso me encantaba”, aseguró.

En esa misma línea, la autora trasandina dijo que también hubo “tiktokers que agarraron los libros y los defendían con fervor en redes”. “Es un público muy diverso. Sigue siendo sorprendente y maravilloso lo que pasa”, expresó.