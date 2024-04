Estados Unidos retirará tropas desde Níger tras la exigencia de la nueva junta militar

Washington de EEUU

El gobierno de Estados Unidos confirmó que sus tropas abandonarán el territorio de Níger en los próximos meses, tras aceptar la decisión de la junta militar que rige ese país africano. Los norteamericanos seguirán el camino de Francia, que también debió retirar a la totalidad de sus soldados desde esa nación del África Occidental. Los estadounidenses expresaron a los nigerinos, a través del subsecretario de estado Kurt Campbell, que rechazan el acercamiento que lleva adelante con la Federación de Rusia luego de que se ejecutara un golpe de estado en julio de 2023.

Kurt Campbell hizo presente las observaciones del ejecutivo de Estados Unidos, en una reunión en la ciudad de Washington, al designado primer ministro nigerino Ali Lamine Zeine. El subsecretario de estado estadounidense comentó al político de Níger que los más de 1.000 militares apostados en ese país africano saldrán en los meses venideros. Además, planteo las inquietudes que tiene la Casa Blanca por el rol de Rusia, quienes junto a Burkina Faso y Malí vienen asistiendo a ese país en su lucha contra los grupos terroristas Al Qaeda y el Estado Islámico.

Los estadounidenses son una de las últimas potencias occidentales en mantener contacto con la junta militar de Níger. En otros casos los países abandonaron ese país, como los casos e Alemania y Francia, luego del golpe de estado. Los nigerinos determinaron la salida de tropas extranjeras cuando supieron que varios países debatían la posibilidad de una invasión para reinstalar al destituido presidente Mohamed Bazoum. El régimen nigerino entonces optó por respaldarse en sus vecinos Burkina Faso y Malí, autorizándolos a ingresar en caso de un ataque extranjero.

The New York Times informa que Estados Unidos tomó la decisión de salir de Níger tras enterarse del arribo de 100 instructores rusos y un sistema de defensa aérea ruso la semana pasada. En marzo de este año la junta militar nigerina indicó que terminarían el acuerdo de cooperación militar con los norteamericanos, en medio del rechazo ciudadano a la presencia de tropas extranjeras en su territorio. El ejecutivo de Washington lleva meses intentando que el régimen anunciara una vía democrática para la elección de autoridades, lo que hasta la fecha no se ha producido.