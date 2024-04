Se acaba la incertidumbre: Sebastián Sichel se presentará como candidato para competir por la alcaldía de Santiago

Sin lugar a dudas, una de las mayores incertidumbres con respecto a las próximas elecciones municipales de octubre de este año, es qué sucederá con la alcaldía de la comuna de Santiago.

Por un lado, se encuentra la actual alcaldesa de la comuna capitalina, Irací Hassler (PC), quien se postulará a la reelección. En tanto, desde la derecha el panorama es un poco más incierto, ya que solamente se ha pronunciado “formalmente” como posible candidato el abogado independiente, Aldo Duque. De hecho, el jurista ya cuenta con el apoyo de parlamentarios como, por ejemplo, del exintegrante del Partido Republicano, Johannes Kaiser.

No obstante, en las últimas horas se ha dado a conocer que el exministro de Desarrollo Social y excandidato presidencial, Sebastián Sichel, se postulará como candidato para competir por el sillón comunal de Santiago.

Según informó Ex-Ante, el extitular de la cartera de Desarrollo Social y Familia, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, comunicará durante este fin de semana su decisión de competir por la alcaldía de Santiago.

Cabe recordar, que Sichel había anunciado en una primera instancia que no se postularía en caso de que Aldo Duque no se bajara su candidatura. No obstante, echaría por tierra lo antes mencionado y estaría dispuesto a competir con o sin él.

De acuerdo al medio antes citado, Sebastián Sichel este jueves mantuvo conversaciones telefónicas con exautoridades de la comuna de Santiago y personeros de los partidos políticos de Chile Vamos, a quienes les manifestó que ratificaba su candidatura a la alcaldía de la comuna capitalina.

Además, el mismo jueves el exministro habría tenido reuniones con vecinos de Santiago y diversos dirigentes políticos, instancia en la que habría dejado claro que se presentará en la papeleta de las próximas elecciones municipales de octubre de 2024.

Todo esto, surge luego de que el exministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes (RN), había replanteado su opción para competir por la comuna de Santiago, señalando que Sichel no se presentaría como candidato.