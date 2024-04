Esteban Paredes defiende de las críticas a Arturo Vidal: “Tenemos que cuidarlo, se le carga mucho la mano”

Esteban Paredes, histórico goleador del fútbol chileno y de Colo Colo, conversó este viernes junto a Los Tenores en el marco del aniversario 99 del “Cacique” y tuvo palabras para analizar el presente del equipo de Jorge Almirón.

“Para mí es un privilegio estar en la historia de Colo Colo. Han pasado muchos ídolos y es algo emocionante estar acá, con mucha gente del fútbol, dirigentes y excompañeros. Es algo gratificante poder estar en la historia de este gran club”, señaló el ídolo colocolino en primera instancia.

Respecto a la invitación que recibió para celebrar el aniversario de los albos, el otrora delantero indicó que “hoy día estoy trabajando en Santiago Morning, recibí la invitación de Colo Colo y no dudé en estar acá en pos de los 100 años del club. Es un orgullo estar dentro de esos ídolos que tiene Colo Colo”.

Por otra parte, Esteban Paredes abordó la actualidad de Colo Colo y se refirió a las críticas que ha recibido Damián Pizarro: “En este último tiempo no he hablado con él. Solamente por Instagram a veces lo saludo, le pregunto como está, pero así presencialmente no he tenido la oportunidad de poder conversar con él”.

“Es un gran muchacho. Por ahí se le da mucho la responsabilidad a un niño de 19 años. Está vendido al Udinese y de repente uno lo entiende porque él va a jugar en Europa. Si bien Colo Colo fue su casa, son momentos difíciles donde uno opina de afuera, uno no sabe lo que pasa en la interna y siempre le desea lo mejor”, añadió.

En la misma línea, el “Tanque” también respaldó de los cuestionamientos a Arturo Vidal: “Tenemos que cuidarlo y protegerlo. Él nos ha entregado mucho tanto en Colo Colo como en el fútbol chileno en nuestra selección. Jugó en los mejores equipos del mundo y por ahí como que se le carga mucho la mano”.

“El otro día en el partido contra Fluminense fue muy positivo para él. Creo que fue uno de los mejores partidos que ha jugado en Colo Colo y la verdad es que se le carga mucho la mano”, complementó.

Por último, anticipó el clásico de este sábado ante la UC y señaló que “este es un equipo, no es de individualidades y hay mucha gente que critica sin saber lo que pasa en la interna. Esperemos que mañana puedan los muchachos hacer un gran partido y quedarse con los tres puntos que son sumamente importantes para seguir en la lucha del título”.