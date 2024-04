La potente crítica de la hija de Mirko Jozic al plantel de Colo Colo: “Me decepcionaron, ¡Concéntrense en el juego!”

Lana Tonci, hija del histórico entrenador de Colo Colo, Mirko Jozic, realizó una potente crítica a los jugadores del “Cacique”, quienes recibieron de regalo lujosos vehículos en una actividad realizada este miércoles tras la derrota por 2-0 ante Cobreloa.

A través de redes sociales, la hija del otrora DT croata campeón de la Copa Libertadores 1991 escribió: “Veo y no lo creo... Entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio”.

“Pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, ¡Las fotos junto a los coches me dan vergüenza!”, añadió.

“Qué feo chico... a donde llego mi club ¡Trate de no hacer un cometario pero no pude! Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club”, continuó.

Finalmente, Lana Tonci señaló: “En definitiva vergonzoso, feo y muy triste... Mejor me desconecto y paro porque... Querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron”.

“¡Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias! POR SIEMPRE COLO COLO”, sentenció la hija de Mirko Jozic, realizando un fuerte llamado al plantel de los albos.