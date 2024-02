“No me voy a quedar callado”: Javier Milei vuelve a arremeter contra Lali Espósito

Durante las últimas horas se vivió un nuevo capítulo del cruce entre Javier Milei y Lali Espósito, esta vez yendo un nivel más arriba y apuntando de manera mucho más personal.

En el marco del festival musical Cosquín Rock, que se realizó en la provincia de Córdoba, la cantante modificó la letra de su canción Quiénes son?, dejando un mensaje a los altos cargos del Gobierno trasandino y los seguidores del presidente.

En vez de cantar “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado”, la artista cambió las últimas palabras para entonar “qué si vivo del Estado”, aludiendo a las críticas en su contra.

Frente a esto, y tal como era de esperarse, llegó la respuesta desde las autoridades y nada menos que del propio mandatario trasandino mediante los medios de comunicación en diferentes entrevistas.

“¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, advirtió en primera instancia en radio La Red.

“Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, arremetió.

Crítica a las inversiones

Bajo la misma línea, en conversación con La Nación+, el presidente tuvo palabras para cuestionar la forma en que se destinan los recursos provinciales para elaborar algunos shows culturales y musicales.

Además, dentro de este cuestionamiento, utilizó un apodo para la cantante que hace relación a lo que cobra y cómo se mueve entre cada presentación dentro del país.

“Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali ‘Depósito’, cobraron de la del Estado”, indicó.

“Pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces, ¿Vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza”, complementó.